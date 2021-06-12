Байден: США твердо уверены в единстве НАТО

Париж, 12 июня. США уверены в единстве НАТО, а также считают Евросоюз крепкой опорой для Альянса, заявил американский президент Джо Байден.

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер заявил, что США всегда были твердо уверены в единстве НАТО.

Байден также назвал Евросоюз «невероятно сильной организацией». По его словам, он может быть стрежнем, на который будет опираться Североатлантический альянс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США надеются найти общий язык с Россией на предстоящем саммите в Женеве. По ее словам, Вашингтон не заинтересован в существующих на данный момент между сторонами разногласиях.