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Байден: США твердо уверены в единстве НАТО

Политика
Байден: США твердо уверены в единстве НАТО
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Париж, 12 июня. США уверены в единстве НАТО, а также считают Евросоюз крепкой опорой для Альянса, заявил американский президент Джо Байден.

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер заявил, что США всегда были твердо уверены в единстве НАТО.

Байден также назвал Евросоюз «невероятно сильной организацией». По его словам, он может быть стрежнем, на который будет опираться Североатлантический альянс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США надеются найти общий язык с Россией на предстоящем саммите в Женеве. По ее словам, Вашингтон не заинтересован в существующих на данный момент между сторонами разногласиях.

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сша евросоюз нато байден
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