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Пушков назвал «чисто протокольным» заявление Блинкена по случаю Дня России

Политика
Пушков назвал «чисто протокольным» заявление Блинкена по случаю Дня России
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 12 июня. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, приуроченное ко Дню России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, подобное «чисто протокольное» поздравление в адрес российской стороны не сигнализирует о каких-либо изменениях в отношениях с государством.

«У США и России есть дипломатические отношения, в рамках которых все страны поздравляют друг друга с государственными праздниками. Это не какой-либо сигнал, не поворот к новой политике, и нет причин, чтобы уделять этому повышенное внимание», — отметил Пушков.

Ранее американский госсек поздравил россиян с праздником. Он также подтвердил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с властями РФ.

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сша пушков блинкен
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