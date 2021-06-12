Пушков назвал «чисто протокольным» заявление Блинкена по случаю Дня России

Москва, 12 июня. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, приуроченное ко Дню России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, подобное «чисто протокольное» поздравление в адрес российской стороны не сигнализирует о каких-либо изменениях в отношениях с государством.

«У США и России есть дипломатические отношения, в рамках которых все страны поздравляют друг друга с государственными праздниками. Это не какой-либо сигнал, не поворот к новой политике, и нет причин, чтобы уделять этому повышенное внимание», — отметил Пушков.

Ранее американский госсек поздравил россиян с праздником. Он также подтвердил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с властями РФ.