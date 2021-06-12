Розничный ценник на бензин и дизель повысится в Китае

Пекин, 12 июня. Стоимость бензина и дизельного топлива в Китае может измениться в течение ближайшего времени.

Власти Китая пришли к выводу, что пора скорректировать цены на бензин и дизель для внутреннего рынка в соответствии с глобальной конъюнктурой. Об этом пишет «Прайм».

Соответствующее объявление о повышении цен было размещено Государственным комитетом по развитию и реформам Китая. Начиная с 11 июня, бензин в стране вырастет в цене на 27,4 доллара, а дизель подорожает на 26,6 доллара за одну тонну.

Китайское правительство занимается корректировкой цен на внутреннем рынке. Механизм работает так, что в случае изменения цены за тонну нефтепродуктов на фоне волатильности, и последующего сохранения динамики в течение десяти дней, стоимость тонны меняется и внутри страны, что приводит к корректировкам розничного рынка.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман ожидает, что динамика ценника на топливо в России не превысит уровня инфляции по стране, поэтому понижения цен ожидать не стоит.