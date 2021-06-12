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По меньшей мере 90 человек погибли в результате нападения на нигерийскую деревню

Происшествия
По меньшей мере 90 человек погибли в результате нападения на нигерийскую деревню
Global Look Press  /  © Femi Ipaye / Xinhua

Абуджа, 12 июня. Вооруженные боевики напали на деревню Кадава в штате Замфара и убили не менее 90 человек. Трагедия произошла поздно ночью на северо-западе Нигерии.

Комиссар полиции отдал приказ выследить преступников и установить их личности. По словам очевидцев, нападавшие говорили на разных языках и стреляли в каждого, кто пытался бежать. В этом регионе за последние месяцы произошло несколько аналогичных нападений.

Ранее одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии. Столкнувшиеся с сопротивлением бандиты также понесли потери.

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боевики нигерия кадава
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