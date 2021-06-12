В ФБК попытались вызвать жалость к Навальному после его возвращения в ИК-2

Москва, 12 июня. Алексей Навальный был переведен из ИК-3, где он проходил лечение, в ИК-2. В связи с этим его сторонники вновь вернулись к созданию образа «жертвы» вокруг блогера.

Сторонники Алексея Навального, основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), пытаются создать вокруг него образ жертвы после перевода из ИК-3 в ИК-2. При этом один из его соратников, Иван Жданов, выразил сожаление о переводе, назвав ИК-3 «дружественной» колонией. Ранее в ФБК ее называли «концлагерем», сообщает издание «ПолитЭксперт».

Сам блогер на постоянной основе передает новости для публикации в социальных сетях через адвокатов. Его жалобы часто носят бытовой характер. Так, он интересуется, когда ему отдадут коврик для йоги и ортопедическую подушку, которую он заказал. Также он жаловался, что ему несколько раз за ночь освещали лицо фонариком. Тем не менее жалобы прекратились после публикации ролика, в котором показан Навальный, спящий в маске для сна.

Журналисты «ПолитЭксперта» считают, что слова Жданова о «пытках» в ИК-2 являются необъективными. Они направлены на создание образа «жертвы» вокруг блогера. При этом примечательно, что о Навальном Жданов рассказал во время стрима в последнюю очередь. Ранее информация о блогере сообщалась в начале эфира.

Как сообщалось ранее, Алексей Навальный подал иск против ИК-3, расположенной во Владимирской области. Он добивался отмены действующего запрета в отношении адвокатов. Навальный проиграл судебный процесс.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.