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Дефицит бутилированной воды в РФ из-за маркировки исключили в Минпромторге

Экономика
Дефицит бутилированной воды в РФ из-за маркировки исключили в Минпромторге
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 12 июня. Маркировка воды в бутылках не приведет к нехватке товара на российском рынке. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Если производители участвуют в эксперименте и заблаговременно готовятся к маркировке, их продукция не пропадет с полок магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минпромторг и оператор ЦРПТ работают со всеми компаниями, помогают подобрать наиболее комфортные и приемлемые условия и решения», — указали в пресс-службе.

Обязательную маркировку минеральной воды ожидается ввести с 1 декабря 2021 года. Для остальных видов бутилированной воды требование о маркировке вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров покрывает свыше 12% несырьевой части ВВП. Речь идет о товарах примерно на 9 трлн рублей, заявил ранее председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

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вода минпромторг маркировка
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