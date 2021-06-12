Иосиф Пригожин обвинил во лжи худрука МХАТа после скандала с Бузовой

Москва, 12 июня. Продюсер Иосиф Пригожин обвинил худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова во лжи после скандала с ведущей Ольгой Бузовой. Он пообещал показать переписку с театральным деятелем.

Пригожин был в шоке, узнав, что Бузова исполнит одну из ролей в спектакле «Веселый грузин». Он сообщил, что до этого Бояков звал его супругу Валерию участвовать в проекте. Но в силу большой занятости певица отказалась, поэтому ей пришлось искать замену. Роль в итоге досталась Бузовой.

Один из комментаторов привел слова Боякова, который утверждал, что не звал Валерию в новую постановку. Эти слова подтвердила бывшая ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2».

instagram.com / @prigozhin_iosif

Пригожин моментально отреагировал, заявив, что худруки «очень художественные вруны», намекая, видимо, на Боякова.

«Завтра опубликую все, и тогда посмотрим, кто врет. Вы меня не на шутку начинаете злить», — написал Пригожин, обращаясь к Бузовой.

Pr Scr instagram.com / @prigozhin_iosif

Премьерный показ спектакля с участием Бузовой прошел в пятницу. Не все были в восторге от появления знаменитости на легендарной сцене. Народный артист РФ Владимир Матвеев назвал провалом то, что Бузова перешла на крик во время игры.

Однако нашлись и те, кто оценил выступление артистки. Стас Барецкий заявил, что даст ей роль Гурченко в своем фильме, сообщает «Вечерняя Москва».