Ведущий Первого канала о будущем ДНР и ЛНР: «Донбасс — русская земля»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошло второе заседание пресс-клуба российских журналистов «Петербургский уикенд», во время которого ведущий программы Первого канала «Время покажет» Анатолий Кузичев рассказал, каким он видит будущее Донбасса.

День России

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в субботу, 12 июня, поздравили россиян и жителей Донбасса с Днем России. По словам главы ДНР, дончане и луганчане вместе со всей Россией отмечают этот праздник.

«Как и все россияне, от Курил до Калининграда, сегодня мы отмечаем этот праздник. Он стал символом единства, символом свободы, независимости и несгибаемой силы духа. В нем заложена неразрывная связь поколений, величие героического подвига предков и ценность достижений современников», — сказал Пушилин.

Он добавил, что жители региона гордятся своей причастностью к сохранению и приумножению культуры и традиций России. Кроме того, как добавил лидер ДНР, День России — праздник, который заслужили жители Донбасса.

«Каждый гражданин Донецкой Народной Республики своими усилиями, ежедневным трудом вкладывает свою лепту в развитие нашей Большой Родины. Дорогие друзья! С Днем России! Это наш праздник. Праздник, который мы заслужили», — заявил Пушилин.

Федеральное агентство новостей / Мария Иванова

Глава ЛНР в своем поздравлении указал на то, что День России — это повод гордиться выдающимися заслугами, ратными победами, природной добротой и стремлением прийти на помощь по зову сердца. Кроме того, он поблагодарил Россию за помощь и поддержку, а также за гуманитарную помощь и возможность упрощенно получать российское гражданство, назвав это бесценным.

«Этот праздник воспринимается как символ неразрывной связи нашей республики с великой Россией и напоминает о серьезной ответственности за весь Русский мир, который совместными усилиями обязательно отстоим», — заключил руководитель государства.

Донбасс — русская земля

В День России в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошло второе заседание пресс-клуба российских журналистов «Петербургский уикенд». Во встрече приняли участие генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, телеведущий и главный редактор издания PolitRussia.com Руслана Осташко, ведущий программы Первого канала «Время покажет» Анатолий Кузичев, депутат Государственной думы Виталий Милонов и другие журналисты.

Телеведущий Анатолий Кузичев в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Донбасс является русской землей, которая стала частью Украины по недосмотру судьбы.

«Если убрать за скобки все эти экивоки, формальности, реверансы и прочие расшаркивания, то Донбасс — абсолютно русская земля. Донбасс по недосмотру судьбы — формально Украина. Повторяю, конечно, Донбасс — Россия, если мы все это убираем за скобки. Возможно ли убрать за скобки все это — большой вопрос. Не знаю. По идее, по истории, по справедливости — абсолютно русская земля, где живут абсолютно русские люди», — сказал журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также ведущий Первого канала рассказал о будущем Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, выбор между политической целесообразностью и исторической справедливостью всегда максимально сложный.

«Я не знаю, повторит ли Донбасс судьбу Крыма. Многие сегодня об этом говорят и призывают президента России принять какое-то жесткое решение по этому поводу. Но мы понимаем, что ему приходится взвешивать очень большое количество элементов на очень тонких весах пользы, вреда, опасности и выгоды для нашей страны. Выбор между политической целесообразностью и исторической справедливостью всегда максимально сложный», — резюмировал Анатолий Кузичев.

Ранее украинский политик резко ответил бывшему лидеру Незалежной Леониду Кравчуку, сравнившему Донбасс с раковой опухолью.