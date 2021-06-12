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Ведущий «Время покажет» назвал форму сборной Украины «плевком в лицо» россиянам

  /   Обновлено: 12 июня 2021 17:33
Общество
Ведущий «Время покажет» назвал форму сборной Украины «плевком в лицо» россиянам
facebook.com  /  Андрей Павелко

Санкт-Петербург, 12 июня. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев заявил, что форма сборной Украины с националистическими лозунгами на Евро-2020 — это провокация.

Он убежден, что экипировка украинских футболистов рассчитана не на жителей Украины, а на россиян. И такая выходка — читая провокация, на которую невозможно не реагировать.

«С этим лозунгом – это прецедент. Да, это провокация. Это плевок нам в лицо. Но я полагаю, что, даже осознавая, что это провокация, мы обязаны были ответить. Так как мы ответили без лишней истерики, а с содержательным письмом в УЕФА, я считаю это правильным», — сказал Кузичев в эфире «Петербургского уикенда», который проходил в Медиагруппе «Патриот».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов посчитал выходку Украины низкой для серьезной международной повестки. Он охарактеризовал это как мальчишество.

Украина выпустила форму с националистическими лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!» и с картой, в которую включена территория российского Крыма. Россия обратилась в УЕФА с требованием разобраться, накануне союз вынес вердикт по этому вопросу.

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украина кузичев форма
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