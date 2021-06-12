Жириновский предложил новую дату для празднования Дня России

Москва, 12 июня. Депутат Госдумы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым перенести День России на 21 сентября.

По словам парламентария, сейчас праздник имеет спорный статус. Его отмечают 12 июня, в этот день в 1990 году приняли декларацию РСФСР. Однако необходимо отталкиваться от 21 сентября 862 года. Тогда русские князья договорились о создании государства Русь. Таким образом, решение о формировании единой страны приняли 1158 лет назад, а не 31 год назад. В заключение политик рассказал о приоритете любви к России над историческими парадоксами.

«И тем не менее. Какие бы у нас ни были претензии, какие бы ни были исторические противоречия, сегодня всем нам важно полюбить не себя в России, а Россию в себе!» — написал депутат в Telegram.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поздравила президента РФ Владимира Путина с Днем России. Она выразила уверенность в развитии двустороннего сотрудничества Москвы и Кишинева.