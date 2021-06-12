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Немецкий Volkswagen презентовал новый Multivan T7

Экономика
Немецкий Volkswagen презентовал новый Multivan T7
Невские Новости

Берлин, 12 июня. Volkswagen представил минивэн Multivan T7. Основу модели составила новая платформа MQB (Modularer Querbaukasten), что в переводе означает «Модульная поперечная матрица».

Новинка получила гибридную силовую установку, а также салон с современными решениями и большим числом возможностей трансформации. Вместить такая машина сможет до семи человек.

Ожидается, что силовой агрегат автомобиля будет состоять из 1,4-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Их совокупная производительность составит 242 лошадиных сил (400 Нм).

Минивэн будет доступен только в пассажирских версиях Caravelle и Multivan. В целях грузоперевозок в модельном ряде немецкого бренда по-прежнему остается Т6.1. Сроки старта продаж и цены на минивэн Volkswagen Multivan седьмого поколения будут оглашены позднее.

В конце мая на российском рынке стартовал выпуск кроссовера Volkswagen Taos. Сборка немецкой модели налажена на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде.

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