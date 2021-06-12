Немецкий Volkswagen презентовал новый Multivan T7

Берлин, 12 июня. Volkswagen представил минивэн Multivan T7. Основу модели составила новая платформа MQB (Modularer Querbaukasten), что в переводе означает «Модульная поперечная матрица».

Новинка получила гибридную силовую установку, а также салон с современными решениями и большим числом возможностей трансформации. Вместить такая машина сможет до семи человек.

Ожидается, что силовой агрегат автомобиля будет состоять из 1,4-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Их совокупная производительность составит 242 лошадиных сил (400 Нм).

Минивэн будет доступен только в пассажирских версиях Caravelle и Multivan. В целях грузоперевозок в модельном ряде немецкого бренда по-прежнему остается Т6.1. Сроки старта продаж и цены на минивэн Volkswagen Multivan седьмого поколения будут оглашены позднее.

В конце мая на российском рынке стартовал выпуск кроссовера Volkswagen Taos. Сборка немецкой модели налажена на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде.