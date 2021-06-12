В США назвали условия для возвращения своего вооруженного контингента в Афганистан

Вашингтон, 12 июня. Американское военное присутствие в Афганистане может возобновиться в любой момент, сказал член Конгресса США Майк Вальц.

Заявление прозвучало на фоне эвакуации подразделений армии Соединенных Штатов с афганской территории. В апреле глава Белого дома Джо Байден сказал, что войска покинут республику до 11 сентября. Таким образом он уже нарушил сделку, заключенную с запрещенной в России террористической группировкой «Талибан»1.

Правда, в Вашингтоне не исключают возвращения армии США. По словам Майка Вальца, это произойдет в случае активизации террористов. При таком сценарии, уверен конгрессмен, боевики могут напасть на Соединенные Штаты.

Готовность возобновить военное присутствие накануне подтвердил и заместитель министра обороны США Рональд Моултри, выступая на слушаниях в Палате представителей. Его департамент как раз отвечает за готовность в любой момент перебросить армию назад в Афганистан.

Ранее командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана. Больше половины американских военнослужащих уже покинули территорию страны. Как сообщает сайт 360tv.ru, на фоне этой процедуры боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО.

1 Организация запрещена на территории РФ.