Стало известно о праздновании соотечественниками Дня России в Эстонии

Таллин, 12 июня. За праздничными торжествами жители Эстонии могут наблюдать на официальной странице российского посольства в Facebook, а также в Telegram-канале диппредставительства.

В странах, где проживают наши соотечественники, День России празднуется также как и в РФ. О том, какие праздничные мероприятия запланированы 12 июня в Эстонии, Baltnews рассказал представитель посольства России в Эстонии Денис Мосюков.

«Несмотря на то, что многие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в Эстонии снимаются, большая часть мероприятий пройдет в интерактивном формате. Накануне и непосредственно 12 июня посольство будет публиковать видео и другие материалы о России — визитные карточки. Посол РФ в Эстонии Александр Петров традиционно выступит с поздравлениями для соотечественников, проживающих в Эстонской Республике», – отметил дипломат.

Согласно официальной статистике, в Эстонии проживает порядка 327 тыс. русскоязычных жителей, включая людей с российским гражданством. По словам Мосюкова, поддержка русскоязычной общины в праздничные дни всегда ощущается. За праздничными торжествами жители могут наблюдать на официальной странице российского посольства в Facebook, а также в Telegram-канале диппредставительства.

Председатель Координационного совета российских соотечественников Эстонии Владимир Чуйкин назвал День России одним из праздников, который помнят и чтят, как многие другие значимые даты, объединяющие российский народ.

«В Эстонии русскоязычные жители знают День России и ценят его. Я бы назвал этот день не только для живущих в России, но всех, кто говорит на русском языке во многих странах мира. Из-за пандемии все мероприятия Координационного совета пройдут онлайн. Хотя раньше всегда организовывался прием для ветеранов, приглашалась эстонская русскоязычная диаспора», – отметил Чуйкин.

По его словам, большинство русскоязычных жителей Эстонии чувствуют связь с Россией как с родным государством, и эту связь необходимо сохранять.

«Праздник, несмотря на ограниченный масштаб, все равно есть. Все праздники, связанные с Россией, с русским языком, с историей Отечества, отмечаются в Эстонии. Мы живем историей родного государства. Многие из нас считают Россию Родиной. Кто-то действительно там родился, кто-то родился в Советском Союзе. А Россия – правопреемница СССР, которая взяла на себя всю полноту ответственности», – резюмировал Чуйкин.

Он подчеркивает, что история русского народа и русского языка требует почтительного отношения, потому что это уважение сохраняется в сердцах и умах всех, кто живет за пределами своей исторической Родины.

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