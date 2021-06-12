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Милонов оценил масштаб тем, которые обсудят Путин и Байден на саммите в Женеве

  /   Обновлено: 12 июня 2021 17:26
Политика
Милонов оценил масштаб тем, которые обсудят Путин и Байден на саммите в Женеве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июня. Разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом будет посвящен главному, отметил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Предстоящая встреча двух лидеров в Женеве действительно будет сложной, стороны поднимут только самые важные проблемы, сказал Милонов в эфире пресс-клуба «Петербургский уикенд», который прошел в Медиагруппе «Патриот».

Также в заседании пресс-клуба приняли участие телеведущий и главный редактор издания PolitRussia.com Руслан Осташко, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, ведущий программы Первого канала «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Милонов оценил масштаб тем, которые обсудят Путин и Байден на саммите в Женеве
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Участники мероприятия обсудили ключевые новости сегодняшней повестки, в том числе предстоящий саммит Россия — США.

«Безусловно, разговор будет идти о главном, мелкие проблемы никто не будет обсуждать», — подчеркнул Милонов.

Предстоящая встреча в Женеве касается только Москвы и Вашингтона, но почему-то взбудоражила те страны, к которым она не имеет отношения, отметил депутат ГД. Он также раскритиковал обсуждения политологов из Украины и прибалтийских государств, заявив, что их предположения о переговорах Путина и Байдена не представляют никакого интереса.

Встреча участников «Петербургского уикенда» стала уже второй. Впервые российские журналисты и общественные деятели собирались на базе медиацентра «Патриот» в мае после официального запуска проекта.

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россия сша милонов саммит
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