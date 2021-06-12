Число подростковых самоубийств в США резко выросло во время пандемии

Вашингтон, 12 июня. Попытки самоубийства среди подростков, особенно женского пола, резко увеличились в США в период пандемии. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно еженедельному отчету о заболеваемости и смертности CDC, обращения в центры медицинской помощи по причине попыток самоубийства среди детей от 12 до 17 лет увеличились на 22,3% летом 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 г. Этот тренд сохранился и в новом году. Зимой 2021 г. количество попыток суицида возросло на 39,1%.

Сведения CDC особенно вызывают тревогу по отношению к девочкам от 12 до 17 лет. С 21 февраля по 20 марта 2021 г. выезды служб неотложной помощи в связи с подобными случаями возросли на 50,6% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. С 26 июля по 22 августа 2020 г. этот показатель увеличился на 26,2% в сопоставлении с 2019 годом.

Отчет был сделан на основе данных Национальной программы синдромного надзора.

«Подростки, возможно, представляют группу высокого риска, так как их могли особенно затронуть ограничительные меры, социальная дистанция (в том числе нехватка общения в школах с учителями и сверстниками), отсутствие доступа к психологической помощи, а также рост употребления наркотических веществ, тревожность из-за проблем, связанных со здоровьем семьи и экономическим состоянием. Все эти факторы могут привести к суициду», — написано в отчете CDC.

Однако исследователи посоветовали не проводить прямую параллель между ростом случаев попыток самоубийства и последствиями пандемии COVID-19. Повышенная озабоченность психологическим здоровьем в 2020 году могла заставить родителей обратить большее внимание на этот аспект у своих детей.

«Проводя больше времени дома с детьми, взрослые могли начать лучше распознавать суицидальные мысли и поведение, в связи с чем и выросло число обращений в центры неотложной медицинской помощи», — отмечено в докладе.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), выявило, что с начала пандемии смертность от самоубийств среди афроамериканцев увеличилась. Между тем среди белого населения данный показатель сократился. Кроме того, в 2020 году уровень рождаемости в США упал на 4%. Это рекордный минимум за последние 50 лет.