Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 18:10
18:09
Спорт
Швейцария сыграла вничью с Уэльсом на Евро-2020
18:09
Политика
Меркель обсудила с Байденом предстоящий саммит Россия — США
18:08
Политика
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
18:06
Политика
Француз бросил муку в лидера левой партии на акции в Париже
18:00
Общество
Впечатляющая регата крейсерских яхт стартовала в Севастополе
17:57
Происшествия
Житель Твери зарезал ножом собутыльника во время застолья
17:56
Происшествия
МВД возбудило дело после кражи у петербургского пенсионера 2 млн рублей
17:56
Происшествия
Похитившую ребенка няню задержали в Подмосковье
17:53
Общество
В Москве не планируют вводить систему QR-кодов
17:52
Происшествия
Поисковики нашли родственников солдата, чьи останки покоились на стройке в Ленобласти
Все новости

Пресс-показ новой коллекции Парфеновой прошел в необычном месте

Общество
Пресс-показ новой коллекции Парфеновой прошел в необычном месте
Федеральное агентство новостей  / 

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся пресс-показ моделей из новой коллекции известного российского дизайнера Татьяны Парфеновой.

Для широкой многомиллионной аудитории интернет-телевидения состоялся показ моделей из коллекции «Модный дом Татьяна Парфенова (25 лет)». Новые реалии вызвали к жизни новую форму презентации.

В лаконичных, минималистичных интерьерах пресс-центра в самом сердце урбанистической архитектуры (с террасы здания прекрасный вид на газпромовскую башню) великолепие коллекции было ошеломляющим. Роскошные, покрытые ручной вышивкой наряды модного дома на этот раз дополнены драгоценными ювелирными украшениями: щедро рассыпанными по платьям длинными нитями бус, великолепными колье, впечатляющим количеством браслетов (ювелир — Надежда Бойко).

Каждое из платьев — диалог с одной из коллекций прошлых лет. Мода — предсказание будущего, и здесь это будущее упивалось восхитительным прошлым, неслось в головокружительном танце взаимного счастья. Даже для самого жизнеутверждающего российского модного дома коллекция стала восклицательным знаком любви к миру. Воспоминания о нежности «Цветения», аристократизме «Фрейлинского сада», футуризме «Орфизма», многозначительности «They» преобразилось в новом порыве уверенности в том нашем общем завтра, которое еще более прекрасно для сильных духом и влюбленных в невероятное.

Модерировала пресс-показ фешен-журналист, профессор кафедры дизайна и костюма СПбГЭУ Влада Липская, режиссировал показ правая рука Татьяны Парфеновой, дизайнер Денис Ведренцев.

Партнерами показа стали «Студия флористического дизайна Екатерины Ниловой» и кондитерское производство Desserts by Araksia.

Освещали пресс-показ свыше 40 журналистов и блогеров, уже подтвердивших свое участие в мероприятии: журналисты Первого канала, медиапроекта «Дипломат.ру», журнала CityStyleLife, журнала «Культурная столица», агентства «ЛайфПетербург», портала BigCityLife, сетевого издания «СПб.Телеграф», журнала «Собака», «На Невском», а также представители международной организации InterNation и другие уважаемые гости.

В освещении мероприятия приняли участие и журналисты изданий Медиагруппы «Патриот»: Федеральное агентство новостей (ФАН), ФБА «Экономика сегодня», ИА «Народные новости», «Политика сегодня», «Слово и дело», «Политэксперт» и другие СМИ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пресс-показ новой коллекции Парфеновой прошел в необычном месте
мода модный показ парфенова
Комментировать
Эксклюзив
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 340635 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 69312 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 63778 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 59482 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 57105 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru