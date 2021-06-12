Пресс-показ новой коллекции Парфеновой прошел в необычном месте

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся пресс-показ моделей из новой коллекции известного российского дизайнера Татьяны Парфеновой.

Для широкой многомиллионной аудитории интернет-телевидения состоялся показ моделей из коллекции «Модный дом Татьяна Парфенова (25 лет)». Новые реалии вызвали к жизни новую форму презентации.

В лаконичных, минималистичных интерьерах пресс-центра в самом сердце урбанистической архитектуры (с террасы здания прекрасный вид на газпромовскую башню) великолепие коллекции было ошеломляющим. Роскошные, покрытые ручной вышивкой наряды модного дома на этот раз дополнены драгоценными ювелирными украшениями: щедро рассыпанными по платьям длинными нитями бус, великолепными колье, впечатляющим количеством браслетов (ювелир — Надежда Бойко).

Каждое из платьев — диалог с одной из коллекций прошлых лет. Мода — предсказание будущего, и здесь это будущее упивалось восхитительным прошлым, неслось в головокружительном танце взаимного счастья. Даже для самого жизнеутверждающего российского модного дома коллекция стала восклицательным знаком любви к миру. Воспоминания о нежности «Цветения», аристократизме «Фрейлинского сада», футуризме «Орфизма», многозначительности «They» преобразилось в новом порыве уверенности в том нашем общем завтра, которое еще более прекрасно для сильных духом и влюбленных в невероятное.

Модерировала пресс-показ фешен-журналист, профессор кафедры дизайна и костюма СПбГЭУ Влада Липская, режиссировал показ правая рука Татьяны Парфеновой, дизайнер Денис Ведренцев.

Партнерами показа стали «Студия флористического дизайна Екатерины Ниловой» и кондитерское производство Desserts by Araksia.

Освещали пресс-показ свыше 40 журналистов и блогеров, уже подтвердивших свое участие в мероприятии: журналисты Первого канала, медиапроекта «Дипломат.ру», журнала CityStyleLife, журнала «Культурная столица», агентства «ЛайфПетербург», портала BigCityLife, сетевого издания «СПб.Телеграф», журнала «Собака», «На Невском», а также представители международной организации InterNation и другие уважаемые гости.

В освещении мероприятия приняли участие и журналисты изданий Медиагруппы «Патриот»: Федеральное агентство новостей (ФАН), ФБА «Экономика сегодня», ИА «Народные новости», «Политика сегодня», «Слово и дело», «Политэксперт» и другие СМИ.