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Семь человек пострадали в ДТП с автобусов в Белгородской области

Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусов в Белгородской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Белгород, 12 июня. В результате ДТП под Белгородом семь человек получили травмы. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

ДТП произошло днем на 13-м километре автодороги Крапивенские Дворы — Шляхово — Кривцово. Водитель автобуса Neoplan не справился с управлением на участке закругления проезжей части, выехал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в автобусе находился 21 пассажир.

По предварительной информации, медицинская помощь оказана семи пострадавшим. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее автобус с пассажирами загорелся в Ростове. Инцидент произошел около садоводческого товарищества «Октябрь».

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