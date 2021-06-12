Немецкий банк аннулировал кредит Белоруссии в размере 100 млн евро

Минск, 12 июня. Кредит в размере 100 млн евро, о котором Минск ранее договорился с кредитной организацией KfW IPEX-Bank, был аннулирован. Об этом сообщает белорусское издание «Ежедневник».

Эти денежные средства Минск рассчитывал направить на покупку газотурбинных установок Siemens. Турбины необходимы Белоруссии в целях модернизации электросетей, без чего безопасная эксплуатация Белорусской АЭС невозможна.

Поводом для отказа послужило решение экспортно-кредитного агентства EKN из Швеции отозвать страховые гарантии сделки. Оно последовало за принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

«Незавершенный проект модернизации грозит дефолтом по другим обязательствам, связанным с БелАЭС, и невозможностью безопасно использовать атомную станцию в электросетях Беларуси», — заявил экономист Николай Прокофьев.

Первый блок БелАЭС уже запущен в эксплуатацию. Второй энергоблок будет подключен к сети и начнет функционировать в конце 2021 — начале 2022 года, сообщил ранее глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.