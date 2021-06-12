Марокко и Ливия договорились организовать совместные консульские и экономические встречи

Рабат, 12 июня. Марокко и Ливия договорились в ближайшем будущем провести консульский комитет и совместный экономический форум. Об этом объявили во время пресс-конференции главы МИД двух стран — Насер Бурита и Наджла Мангуш, которая находится с официальным визитом в столице королевства.

По словам марокканского министра, совместный консульский комитет соберется для поиска решений некоторых вопросов между двумя странами, а экономический форум посвящен сотрудничеству в коммерческой и религиозной сфере. Он также затронет стоящие перед Ливией проблемы в области безопасности.

В свою очередь, глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш сообщила о достижении со своим марокканским коллегой договоренности о созыве совместного комитета по консульским делам, на котором особое внимание стороны уделят вопросам выдачи виз и предоставления необходимых условий для работы, учебы и проживания граждан на территории обоих государств.

Мангуш высоко оценила отношение Марокко к ливийскому национальному диалогу, подчеркнув, что нейтральная политика Рабата способствует достижению политического консенсуса и укреплению стабильности североафриканского государства.

«Ливия с надеждой смотрит на позицию Марокко в вопросе поддержки нового видения и программы, которые ливийское правительство представит в ходе второй берлинской конференции для достижения целей дорожной карты и стабильности в стране», — отметила Мангуш во время пресс-конференции.

Она выразила стремление к военному сотрудничеству и взаимопомощи в области безопасности, нацеленным на развитие и восстановление ее страны, призвав к открытию посольства Марокко в Триполи.

Конференция Берлин-2 по ситуации в Ливии состоится 23 июня в столице Германии. Ее участники обсудят развитие политических событий в стране, вывод иностранных войск и подготовку к выборам, намеченным на 24 декабря 2021 года.

Ранее в Марокко состоялось 5 раундов ливийского диалога между делегациями Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей, которые не привели к каким-либо значимым результатам.