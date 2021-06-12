Китайский ученый описал глобальные проблемы США

Пекин, 12 июня. Соединенные Штаты Америки в своем стремлении подавить Китай не заметили «бревна в собственном глазу». Почему не стоит опасаться США, рассказал китайский академик Жуань Цзунцзэ.

В своей статье для портала «Хуаньцюван» Цзунцзэ подробно указывает кризис, который портит величие США.

«Сегодня все более отчетливо проявляется асимметрия между геополитическими амбициями США и их реальными возможностями. Это приводит к тому, что у американцев банально не хватает ресурса для реализации своих целей», — пишет заместитель директора Китайской академии международных проблем.

Агрессивная политика Соединенных Штатов накаляет обстановку даже между союзниками. Самостоятельные и самодостаточные страны не готовы покоряться воле «старшего брата», отмечает эксперт. Инцидент с американской прослушкой политиков в Европе настроил союзников против Америки.

Вашингтон пропагандирует политику разделения мира, основываясь на идеологических особенностях. Не все страны считают это разумным, особенно если это влечет экономические потери. Сейчас на первый план по перспективному сотрудничеству выходит Китай.

США никогда не были единовластным лидером, но тем не менее претендуют на возвращение этой роли, отметил ученый. Сначала власть Америки сдерживал СССР, а после его развала США столкнулись с тремя катастрофами, которые развеяли мифы о величии Америки. В 2001 году — теракты 11 сентября, в 2008 году — финансовый кризис, а в 2020 году США подкосил коронавирус. Пандемия вытащила на поверхность проблемы в здравоохранении США.

Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали свои непомерные амбиции, замешанные на некомпетентности. Они предложили три решения по спасению Украины после окончания строительства «Северного потока — 2», один фантастичней другого. И ни один из вариантов не предусматривает реального участия США в спасении своего сателлита.