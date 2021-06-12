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НАТО наступает: Россию провоцируют сразу с двух направлений

Весь мир
НАТО наступает: Россию провоцируют сразу с двух направлений
facebook.com  /  Міністерство оборони України

В Балтийском море стартовали крупные военно-морские учения НАТО Baltops 2021, а в акватории Черного моря начинаются маневры Sea Breeze 2021. Наблюдатели считают, что нет никаких сомнений в провокационном характере военных учений, куда Североатлантический альянс втягивает нейтральные страны и Украину, так сильно желающую вступить в ряды НАТО. Фактически военные группировки Альянса приступили к отработке сценария одновременного нападения на две ключевые для РФ территории — Калининградскую область и Крым.

Провокация с Балтики

Учения, которые проводятся на Балтике, проходят уже в пятидесятый раз и являются исторически обусловленным противостоянием Запада и СССР. При этом Советского Союза не существует уже три десятка лет, а маневры так и продолжаются. Это к вопросу о первопричинах усиления российской военной группировки на западном направлении, кстати.

Известно, что в Baltops 2021 задействованы войска 16 стран (половина из которых территориально не присутствует в Балтийском море), являющихся членами НАТО, а также государства, позиционирующие себя нейтрально по отношению к Североатлантическому альянсу — Швеция и Финляндия. В маневрах принимают участие 40 боевых кораблей, 60 летательных аппаратов и порядка четырех тысяч военнослужащих.

По сообщениям западных СМИ, сценарий учений остается неизменным. Задействованные силы будут пытаться заблокировать российский флот в восточной Балтике, перекрыв датские проливы, также будет произведена высадка десанта на прибалтийское побережье, пройдут комплексные учения по противолодочной и противовоздушной обороне, будут отработаны способы борьбы с минными заграждениями, а также их постановка.

Однако США в своем стремлении максимально обострить любые провокации на рубежи пуска крылатых ракет, способных нанести удар по объектам в Калининграде и остальной части РФ, вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Посольство России в Вашингтоне немедленно отреагировало на эту выходку, опубликовав осуждающее заявление в Twitter.

«Такое «бряцание оружием» обостряет ситуацию в Европе и ухудшает атмосферу перед российско-американским саммитом. Мы призываем США пересмотреть свой подход к европейской безопасности и прекратить опасную деятельность вблизи границ России», — заявили дипломаты.

У красной черты

Еще более крупные по числу задействованных стран учения развернулись в Черном море и на Украине. Здесь в едином боевом порыве сойдутся военнослужащие 27 стран, в основном входящих в Североатлантический альянс. «Противостоять российской военной агрессии» будут 40 боевых кораблей, 30 летательных аппаратов и порядка ста единиц наземной боевой техники. Все это будет обслуживаться четырьмя тысячами военнослужащих.

Для участия в маневрах в Черное море спешат американский ракетный иджис-эсминец DDG-58 Laboon, английский эсминец D-36 Defender, голландский фрегат F-805  Eversten, которые входят в состав британской авианосной группы, под предводительством многоцелевого авианосца Queen Elizabeth. Последний в настоящее время выполняет переход к берегам Китая, где совместно с американскими и японскими моряками будет «демонстрировать решимость в сдерживании китайской экспансии».

Российское минобороны уже заявило, что настоящие цели Sea Breeze 2021 заключаются в том, чтобы под видом проводимых учений завезти на Украину современные образцы вооружения, которые по различным причинам открыто поставлены быть не могут. Кроме того, официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что российские военные будут пристально следить за Sea Breeze 2021 и адекватно реагировать на меняющуюся обстановку.

Очевидно, что подобное заявление Конашенкова направлено в первую очередь тем, кто руководит учениями, и содержит смысл, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин, предостерегая Запад от пересечения некой «красной черты».

Оценивая расклад сил, сосредоточенных в регионах проведения военных учений, хочется отметить, что возможное решительное реагирование на допущенное пересечение «красной черты» будет надежно подкреплено соответствующими «инструментами», имеющимися на вооружении российской армии. Неясным остается только один вопрос: зная о способности РФ нанести неотразимый удар по военным объектам Альянса, стоит ли заниматься откровенным провоцированием «русского медведя»?

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нато учения алексей суконкин
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