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Законопроект, содействующий трудоустройству транссексуалов, одобрен в Аргентине

Латинская Америка
Законопроект, содействующий трудоустройству транссексуалов, одобрен в Аргентине
Global Look Press  /  Julieta Ferrario / ZUMAPRESS.com

Буэнос-Айрес, 12 июня. Палата депутатов Аргентины одобрила законопроект о поощрении доступа трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров к трудоустройству в официальном секторе. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте нижней палаты Национального конгресса.

Согласно будущему закону, три ветви власти должны будут установить однопроцентную квоту на трудоустройство для трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров. Нормативно-правовой акт предусматривает и другие меры, в том числе повышение уровня информированности в обществе, и преференции для частного сектора.

Документ получил название «Закон Дианы СакаянЛоханы Беркинс» в честь ведущих трансгендерных активистов в деле предоставления равноправного доступа к трудоустройству. Инициатива была выдвинута 150 организациями, которые с 2016 года стремятся обеспечить равные возможности при приеме на работу.

По словам Моники Мачи, одного из законодателей, которые поддержали инициативу, средняя продолжительность жизни представителей данного сообщества составляет всего лишь 40 лет. 95% из них работают в неформальном секторе.

После одобрения в Палате депутатов документ необходимо рассмотреть в Сенате.

В последние годы парламент Аргентины принял законы об однополых браках, о гендерной идентичности и легализации абортов. В связи с этим также существует большая вероятность одобрения нормативного акта о трудоустройстве трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров.

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аргентина транссексуалы трудостройство
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