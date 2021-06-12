Законопроект, содействующий трудоустройству транссексуалов, одобрен в Аргентине

Буэнос-Айрес, 12 июня. Палата депутатов Аргентины одобрила законопроект о поощрении доступа трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров к трудоустройству в официальном секторе. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте нижней палаты Национального конгресса.

Con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones, se aprueba el proyecto de ley de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.#UniendoVoces???????? pic.twitter.com/gGp4VdQGvK — Diputados Argentina (@DiputadosAR) June 11, 2021

Согласно будущему закону, три ветви власти должны будут установить однопроцентную квоту на трудоустройство для трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров. Нормативно-правовой акт предусматривает и другие меры, в том числе повышение уровня информированности в обществе, и преференции для частного сектора.

Документ получил название «Закон Дианы Сакаян — Лоханы Беркинс» в честь ведущих трансгендерных активистов в деле предоставления равноправного доступа к трудоустройству. Инициатива была выдвинута 150 организациями, которые с 2016 года стремятся обеспечить равные возможности при приеме на работу.

По словам Моники Мачи, одного из законодателей, которые поддержали инициативу, средняя продолжительность жизни представителей данного сообщества составляет всего лишь 40 лет. 95% из них работают в неформальном секторе.

La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans es el renacer de la comunidad travesti trans y es también el renacer de nuestra sociedad. Esta ley demuestra que el trabajo dignifica y el orgullo politiza. Esta es la revolución del deseo.????️‍⚧️???? pic.twitter.com/C0d3CsUwNT — Mónica Macha (@MoniMacha) June 11, 2021

После одобрения в Палате депутатов документ необходимо рассмотреть в Сенате.

В последние годы парламент Аргентины принял законы об однополых браках, о гендерной идентичности и легализации абортов. В связи с этим также существует большая вероятность одобрения нормативного акта о трудоустройстве трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров.