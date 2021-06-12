Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда. События дня

Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда

В День России президент Владимир Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Глава государства отметил, что двигаться вперед россиянам помогает богатейшее наследие предков. Это их ратные и трудовые подвиги вкупе с безграничной преданностью Родине вдохновляют на новые свершения.

«Мы видим это в достижениях современных ученых, деятелей культуры, активных участников общественной жизни, профессионалов высочайшего уровня, которых объединяет искренняя любовь к своему делу и желание быть полезными Родине», — подчеркнул президент.

Среди обладателей государственных премий — создатели российской вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Также награждены ученые за разработки по реабилитации пациентов после онкологии. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, а также скульптору Александру Рукавишникову. За свои весомые победы отмечены президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова и член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Также президент вручил пятерым россиянам звезды Героев Труда. Это звание Владимир Путин возродил в 2013 году.