Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда. События дня

Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда
В День России президент Владимир Путин наградил лауреатов госпремий и Героев труда. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Глава государства отметил, что двигаться вперед россиянам помогает богатейшее наследие предков. Это их ратные и трудовые подвиги вкупе с безграничной преданностью Родине вдохновляют на новые свершения.
«Мы видим это в достижениях современных ученых, деятелей культуры, активных участников общественной жизни, профессионалов высочайшего уровня, которых объединяет искренняя любовь к своему делу и желание быть полезными Родине», — подчеркнул президент.
Среди обладателей государственных премий — создатели российской вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Также награждены ученые за разработки по реабилитации пациентов после онкологии. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, а также скульптору Александру Рукавишникову. За свои весомые победы отмечены президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова и член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Также президент вручил пятерым россиянам звезды Героев Труда. Это звание Владимир Путин возродил в 2013 году.
Джонсон и Меркель обсудили Китай и Россию
Global Look Press / Andrew Parsons/No 10 Downing Str
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили на полях саммита G7 деятельность Москвы и Пекина. Европейские лидеры охарактеризовали ее как «дестабилизирующую», хотя Москва не раз решительно отвергала такую русофобскую формулировку. Во второй день работы Большой семерки в английском Корнуолле тема противостояния двум влиятельным мировым державам — России и Китаю — станет одной из главных. В работе сессии, посвященной международным вопросам, помимо Британии и Германии примут участие и остальные члены международной «Группы семи» — Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Собянин подписал указ о «длинных выходных» в Москве
mos.ru / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который продлевает череду выходных после Дня России. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», — заявил Собянин.
В общей сложности москвичи отдыхают девять дней — с 12 по 20 июня. Кроме того, временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов в торговых центрах. Прекращается активность ресторанов и клубов в ночное время с 23:00 до 6:00 часов. Мэр столицы отметил, что «длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости ковидом. На фоне резкого осложнения эпидемиологической обстановки в первопрестольной Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от коронавируса.