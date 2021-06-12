Путин назвал российский атомный ледокольный флот самым мощным в мире

Москва, 12 июня. Россия располагает наимощнейшим атомным ледокольным флотом в мире. Это направление продолжит свое развитие в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

Другие страны не имеют в своем распоряжении подобных судов. На данный момент в эксплуатации находятся свыше 40 российских ледоколов различных классов. Кроме этого, РФ располагает судами с ядерными энергетическими установками.

«Еще несколько новейших, очень мощных ледоколов построим в ближайшее время, в том числе «Лидер». Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда», — уточнил Путин.

Ранее сообщалось, что создание уникального ледокола «Лидер» позволит России стать недосягаемой в покорении Арктики. Возведение этого судна создаст новую страницу в истории всей судостроительной отрасли.