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Семиклассник впал в кому после удара током на Урале

Происшествия
Семиклассник впал в кому после удара током на Урале
 /  Невские Новости

Екатеринбург, 12 июня. Уральский школьник пережил клиническую смерть и впал в кому после прогулки на карьере. Подросток получил мощный удар током, схватившись за высоковольтные провода.

Инцидент произошел в поселке Карпинск. Школьник вместе с друзьями отправился на карьер, где решил забраться на насосную станцию. Оказавшись наверху, он схватился за провода и получил сильный удар током. Школьника госпитализировали в центральную городскую больницу Карпинска.

Врачи поставили предварительный диагноз — «клиническая смерть». В настоящее время подросток находится в состоянии комы.

Ранее в Курске девятилетняя девочка умерла от удара током возле вокзала. Ребенок пострадал, схватившись за металлическое ограждение.

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