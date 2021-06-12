Семиклассник впал в кому после удара током на Урале

Екатеринбург, 12 июня. Уральский школьник пережил клиническую смерть и впал в кому после прогулки на карьере. Подросток получил мощный удар током, схватившись за высоковольтные провода.

Инцидент произошел в поселке Карпинск. Школьник вместе с друзьями отправился на карьер, где решил забраться на насосную станцию. Оказавшись наверху, он схватился за провода и получил сильный удар током. Школьника госпитализировали в центральную городскую больницу Карпинска.

Врачи поставили предварительный диагноз — «клиническая смерть». В настоящее время подросток находится в состоянии комы.

Ранее в Курске девятилетняя девочка умерла от удара током возле вокзала. Ребенок пострадал, схватившись за металлическое ограждение.