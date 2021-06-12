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Онищенко призвал россиян проявить ответственность и вакцинироваться от COVID-19

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Общество
Онищенко призвал россиян проявить ответственность и вакцинироваться от COVID-19
Пресс-служба Геннадия Онищенко

Москва, 12 июня. Россиянам следует проявить ответственность на фоне объявленных в Москве нерабочих дней, носить маски и привиться от коронавируса.

Справиться с COVID-19 поможет только массовая вакцинация населения. Такое мнение выразил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Давайте задумаемся над будущим нашей страны, потому что наша беспечность — это огромный удар по стабильности. Единственное, что можно сделать — всем привиться», — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Россия благодаря достаточным объемам производства может вакцинировать от коронавируса всех желающих. Об этом ранее заявил президент Владимир Путин.

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Все новости / Общество / Онищенко призвал россиян проявить ответственность и вакцинироваться от COVID-19
россия онищенко вакцинация коронавирус
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