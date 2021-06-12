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В День России врио главы Мордовии ввел новую традицию

Общество
В День России врио главы Мордовии ввел новую традицию
Пресс-служба Главы Республики Мордовия  / 

Саранск, 12 июня. В День России у жителей столицы Мордовии двойной праздник. Помимо всероссийских торжеств, они отмечают День рождения города. В этом году Саранску исполнилось 380 лет со дня основания.

Врио главы Мордовии Артем Здунов ввел новую традицию в День города. Руководитель региона будет встречаться с местными жителями и обсуждать вопросы облагораживания общественных территорий.

380-летие Саранска врио главы республики отметил беседой с жильцами многоэтажек. Речь шла о благоустройстве сквера в районе пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Степана Разина. О проекте рассказал мэр города Петр Тултаев. Своими предложениями с чиновниками поделились и граждане.

Артем Здунов отметил активность жителей, удобство и практичность объектов, которые разместят в обновленном сквере. Подобные встречи с продуктивным диалогом с населением решено проводить на постоянной основе.

Ранее ФАН писал о завершении рейтингового голосования по выбору общественной территории, которая нуждается в благоустройстве. Больше всех баллов набрал сквер Подольских курсантов.

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россия мордовия день россии благоустройство
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