Вашингтон, 12 июня. Лидера США Джо Байдена к саммиту с президентом России Владимиром Путиным готовил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

По данным издания Time, три неназванных представителя американской администрации сообщили, что большая часть подготовки главы государства проходила в ходе брифинга разведки. Ведущей фигурой на конференциях был Уильям Бернс, который поддерживает возвращение к политике сдерживания Москвы. Саммит Россия — США состоится 16 июня в Женеве.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что американский лидер после встречи с российским президентом проведет отдельную пресс-конференцию. О планах Байдена отдельно пообщаться с журналистами также сообщили в Белом доме.