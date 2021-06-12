Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 18:09
18:08
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
18:06
Политика
Француз бросил муку в лидера левой партии на акции в Париже
18:00
Общество
Впечатляющая регата крейсерских яхт стартовала в Севастополе
17:59
Спорт
Швейцария сыграла вничью с Уэльсом на Евро-2020
17:57
Происшествия
Житель Твери зарезал ножом собутыльника во время застолья
17:56
Происшествия
МВД возбудило дело после кражи у петербургского пенсионера 2 млн рублей
17:56
Происшествия
Похитившую ребенка няню задержали в Подмосковье
17:53
Общество
В Москве не планируют вводить систему QR-кодов
17:52
Происшествия
Поисковики нашли родственников солдата, чьи останки покоились на стройке в Ленобласти
17:48
Политика
Байден: США твердо уверены в единстве НАТО
Все новости

Андрей Аршавин рассказал, на какой результат может рассчитывать сборная России на Евро

Спорт
Андрей Аршавин рассказал, на какой результат может рассчитывать сборная России на Евро
vk.com  /  ФК «Зенит».

Санкт-Петербург, 12 июня. Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от первого матча россиян на Евро. Спортсмен уверен, что сборная России дойдет лишь до четвертьфинала.

Санкт-Петербург готовится принять матч чемпионата Европы. Первым матчем группового этапа станет игра сборной России против Бельгии, игроки которой являются главными фаворитами болельщиков. Футболист Андрей Аршавин оценил шансы соотечественников на предстоящих соревнованиях. Спортсмен заявил в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат», на какой исход стоит рассчитывать сборной России.

«Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться», — заявил Аршавин.

Футболист также сообщил, что готовится принять на себя обязанности посла ФИФА на предстоящем матче России против Бельгии. Аршавин оказался настроен не лучшим образом: по его мнению, ничья окажется достойным исходом для соотечественников. В то же время спортсмена не беспокоит игра против Финляндии, так как эта сборная кажется ему «аутсайдером».

Предстоящая игра России с Бельгией вызывает не меньший скепсис у тренера Валерия Газзаева. Эксперт уверен, соотечественникам предстоит столкнуться с проблемами не только в матче против фаворитов чемпионата, опасность также представляет амбициозная сборная Дании.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Андрей Аршавин рассказал, на какой результат может рассчитывать сборная России на Евро
аршавин сборная россии евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Впечатляющая регата крейсерских яхт стартовала в Севастополе
Впечатляющая регата крейсерских яхт стартовала в Севастополе
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 340635 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 69312 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 63778 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 59482 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 57105 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru