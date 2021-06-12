Андрей Аршавин рассказал, на какой результат может рассчитывать сборная России на Евро

Санкт-Петербург, 12 июня. Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от первого матча россиян на Евро. Спортсмен уверен, что сборная России дойдет лишь до четвертьфинала.

Санкт-Петербург готовится принять матч чемпионата Европы. Первым матчем группового этапа станет игра сборной России против Бельгии, игроки которой являются главными фаворитами болельщиков. Футболист Андрей Аршавин оценил шансы соотечественников на предстоящих соревнованиях. Спортсмен заявил в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат», на какой исход стоит рассчитывать сборной России.

«Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться», — заявил Аршавин.

Футболист также сообщил, что готовится принять на себя обязанности посла ФИФА на предстоящем матче России против Бельгии. Аршавин оказался настроен не лучшим образом: по его мнению, ничья окажется достойным исходом для соотечественников. В то же время спортсмена не беспокоит игра против Финляндии, так как эта сборная кажется ему «аутсайдером».

Предстоящая игра России с Бельгией вызывает не меньший скепсис у тренера Валерия Газзаева. Эксперт уверен, соотечественникам предстоит столкнуться с проблемами не только в матче против фаворитов чемпионата, опасность также представляет амбициозная сборная Дании.