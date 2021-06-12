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Литовкин назвал бесперспективным «данное Богом» оружие Украины

  /   Обновлено: 12 июня 2021 16:28
Армия
Литовкин назвал бесперспективным «данное Богом» оружие Украины
wikipedia.org  /  Сергій Воронков / CC BY 4.0

Москва, 12 июня. Украинской оборонной промышленности не удастся довести до серийного производства самоходную артиллерийская установку (САУ) 2С22 «Богдана», считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Военный обозреватель ТАСС полагает, что создание «данного Богом» (перевод со старославянского на русский язык имени Богдана) оружия на Украине так и останется лишь проектом. Литовкин уверен в бесперспективности этой артустановки. Он напомнил, что украинцы оказались неспособны самостоятельно создать даже пушку для САУ, поэтому ее пришлось купить у Польши.

«Калибр изделия 155 миллиметров требует и новых боеприпасов. На Украине их не выпускают. На этом, думаю, можно ставить точку», — говорит он.

Однако на этом ключевые недостатки грандиозной украинской разработки не заканчиваются. Дело в том, что «Богдана» не приспособлена для использования в условиях «русского поля» или снежной целены. По словам эксперта, подобный нюанс характерен для всех колесных САУ такого типа.

«Угнаться за танками они были неспособны, а от длительных маршей по бездорожью колесные машины теряли боеготовность», — указал Литовкин.

Советские и российские специалисты хорошо знали о таких особенностях колесной техники, поэтому все САУ строились на гусеничных шасси.

Ранее военный эксперт развеял миф об уникальной украинской ракете «Нептун», которая оказалась модифицированной версией советского боеприпаса. Стоит отметить, что в самом Киеве неоднократно говорили о плохой оснащенности ВСУ, которые испытывают нехватку современных видов вооружений, передает сайт 360tv.ru.

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украина сау богдана
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