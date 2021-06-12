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Буйнов и Кузьмин угодили в одну больницу с коронавирусом

Общество
Буйнов и Кузьмин угодили в одну больницу с коронавирусом
buinov.ru  /  Пресс-служба А.Буйнова

Москва, 12 июня. Певец Александр Буйнов сообщил, что попал в больницу с коронавирусом. В этой же клинике, по его словам, лежит музыкант Владимир Кузьмин.

Артисты находятся в военном госпитале в Одинцово. Буйнов для своих подписчиков провел небольшую экскурсию, показав, как устроена больница.

Звезда сообщил, что на юге, где он отдыхал последние недели, подхватил отит. По его словам, он упустил момент, когда антител у него не осталось. При этом звезда сцены уверяет, что благодаря вакцине он не оказался в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Как видите, условия просто по высшему классу. Кстати, такие боксы здесь у всех, с отдельным входом-выходом! Только что оформили сюда где-то рядом Володю Кузьмина, выздоравливай, друг! Резкий всплеск COVID-19 в Москве. Выйду и, как только разрешат, сделаю еще какую-нибудь прививку – лайт», — написал Буйнов на своей странице в Instagram.

Владимир Кузьмин 31 мая отпраздновал свой день рождения. Он в разговоре с ФАН рассказал о творческих планах и о том, в чем видит смысл своей музыки.

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кузьмин буйнов коронавирус
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