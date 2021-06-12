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Песков рассказал, будут ли вводить выходные дни с 15 по 19 июня по всей России

Общество
Песков рассказал, будут ли вводить выходные дни с 15 по 19 июня по всей России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 12 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения выходных дней в период с 15 по 19 июня по всей России.

По словам представителя Кремля, по федеральному уровню в настоящее время подобных решений пока не принималось. Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность продления выходных по всей стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Наряду с этим с 13 июня работодателям рекомендуется отправить на удаленку как можно больше сотрудников.

В столице тем временем продолжается вакцинация. Получить прививку от COVID-19 можно в городских поликлиниках и у выездных бригад врачей.

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