Компания Google выпустила специальный «дудл» в честь Дня России

Москва, 12 июня. Компания Google создала «дудл», посвященный Дню России. Соответствующую иконку можно увидеть в поисковой строке браузера.

«Дудл» представляет собой изображение, на котором показан «типично русский», по мнению художника, вид из окна — поле, линия электропередачи и деревенские дома. Пейзаж дополняет ваза на подоконнике, в которой находятся маки и люпины.

В каждом элементе рисунка можно увидеть букву, которая составляет надпись Google. Также на изображении есть чашка со свежей земляникой.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником. Как сообщалось ранее, поздравительную речь глава государства произнес в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.