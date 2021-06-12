Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг

Махачкала, 12 июня. Активисты общественных и молодежных движений Дагестана развернули в центре республиканской столицы российский флаг площадью тысячу квадратных метров. Акция была приурочена ко Дню России.

Организаторами флешмоба стали члены Общероссийского народного фронта (ОНФ), его молодежного крыла, а также движения «Волонтеры Победы» и других общественных и молодежных организаций. Более ста человек на центральной площади Махачкалы развернули российский триколор под звуки гимна Российской Федерации. В акции активное участие приняли также студенты высших и средних профессиональных образовательных организаций региона.

Дагестанское отделение ОНФ проводит это мероприятие ежегодно. В 2020 году российский флаг был развернут активистами на бархане Сары-Кум в окрестностях Махачкалы.

Ранее ФАН сообщал, что в Хасавюртовском районе Дагестана члены молодежных организаций развернули флаг России площадью 500 квадратных метров. Акция была приурочена к празднованию 350-летия российского триколора.