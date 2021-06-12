Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 16:42
16:41
Происшествия
Семиклассник впал в кому после удара током на Урале
16:38
Общество
Онищенко призвал россиян проявить ответственность и вакцинироваться от COVID-19
16:38
Общество
Песков рассказал, будут ли вводить выходные дни с 15 по 19 июня по всей России
16:34
Общество
Власти Москвы не планируют вводить спецпропуска на фоне пандемии
16:32
Общество
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
16:32
Политика
Time сообщил, что глава ЦРУ готовил Байдена к переговорам с Путиным
16:31
Общество
В столице прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
16:29
Спорт
Андрей Аршавин рассказал, на какой результат может рассчитывать сборная России на Евро
16:28
Армия
Литовкин назвал бесперспективным «данное Богом» оружие Украины
16:22
Общество
Милонов сравнил Вишневского с «клопом» и объяснил продажность «оппозиции»
Все новости

Названы экономические перспективы использования БелАЭС

Экономика
Названы экономические перспективы использования БелАЭС
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 12 июня. Республика Беларусь потенциально сможет сохранить полмиллиарда долларов ежегодно благодаря использованию новой атомной станции.

Включение в энергосистему республики БелАЭС позволит Минску экономить около 550 млн долларов каждый год. Таким мнением поделился во время выступления по телевидению замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

Введение в эксплуатацию станции привело к появлению избытка природного газа в стране, который власти решили направить на внутренние нужды государства. По подсчетам представителя Минэнерго, первый блок АЭС создал 2,9 млрд кВТ/ч электричества, сэкономив больше 100 млн долларов на импорте газа.

Запуск второго энергетического блока АЭС позволит, по оценкам ведомства, сберечь уже 550 млн долларов в год. Об этом пишет ИА «Красная Весна».

Евросоюз выступал со своей критикой в адрес проекта, но в Белоруссии ответили политическому объединению, что Министерство энергетики страны следовало всем ключевым рекомендациям при тестировании АЭС.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Названы экономические перспективы использования БелАЭС
природный газ электроэнергетика белаэс Михадюк
Комментировать
Эксклюзив
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 337294 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 68567 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 61023 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 56336 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 53454 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Рейтинг@Mail.ru