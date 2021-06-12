Названы экономические перспективы использования БелАЭС

Минск, 12 июня. Республика Беларусь потенциально сможет сохранить полмиллиарда долларов ежегодно благодаря использованию новой атомной станции.

Включение в энергосистему республики БелАЭС позволит Минску экономить около 550 млн долларов каждый год. Таким мнением поделился во время выступления по телевидению замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

Введение в эксплуатацию станции привело к появлению избытка природного газа в стране, который власти решили направить на внутренние нужды государства. По подсчетам представителя Минэнерго, первый блок АЭС создал 2,9 млрд кВТ/ч электричества, сэкономив больше 100 млн долларов на импорте газа.

Запуск второго энергетического блока АЭС позволит, по оценкам ведомства, сберечь уже 550 млн долларов в год. Об этом пишет ИА «Красная Весна».

Евросоюз выступал со своей критикой в адрес проекта, но в Белоруссии ответили политическому объединению, что Министерство энергетики страны следовало всем ключевым рекомендациям при тестировании АЭС.