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Макеева резко ответила хейтерам после травли в Сети

Шоу-бизнес
Макеева резко ответила хейтерам после травли в Сети
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 12 июня. Актриса столкнулась с оскорблениями после объявления о поиске домработницы.

Москва, 12 июня. Актриса и певица Анастасия Макеева столкнулась с травлей в Сети, после которой она записала видеообращение к своим хейтерам, передает «5-tv».

Дело в том, что артистка в своем Instagram-аккаунте написала объявление о поиске домработницы. Требования, которые предъявляла Макеева, показались некоторым пользователям Сети неадекватными, и они стали опускаться до оскорблений. По их словам, помощница, которая бы согласилась на такие условия, должна зарабатывать не менее 100 тыс. в месяц. Разумеется, недоброжелатели не забыли «пройтись» и по ее браку с Романом Мальковым, которого она увела из семьи.

Актриса не выдержала и ответила хейтерам в своих Stories в сети Instagram, плюс ко всему она отключила комментарии под постом с объявлением.

«Как же вы меня огорчаете. Быть настолько бестактными… Я уже привыкла, конечно, потому что многие из вас просто быдло. Но даже под невинным постом про объявление о поиске домработницы вы пишите такую *****, что думаешь: «Офигеть!» Вы объявляете какую-то зарплату, вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что людям за уборку надо платить по 150 тысяч в месяц. А где их заработать? Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги», — возмущается женщина.

В заключение Макеева призвала ненавистников вообще не заходить на ее страницу в социальной сети.

Ранее певица и актриса Анастасия Макеева поделилась деталями свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым, которую супруги отпраздновали в Крыму.

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Все новости / Шоу-бизнес / Макеева резко ответила хейтерам после травли в Сети
макеева травля в сети Шоу-биз отечественный шоу-бизнес
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