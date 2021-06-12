Тысячи жителей Кага-Бандоро пришли на показ фильма «Турист» о помощи России ЦАР

Банги, 12 июня. Художественный фильм «Турист» российско-центральноафриканского производства показали на большом экране в административном центре префектуры Нана-Гребизи — Кага-Бандоро.

Вечером 8 июня жители города пришли на центральную рыночную площадь, носящую в обиходе название «Взлетная полоса», где уже стояло оборудование для демонстрации картины. Всего сеанс посетили более 5 000 человек.

Фильм о работе российских инструкторов, вставших плечом к плечу с военнослужащими национальной армии ЦАР на защиту мирного населения, пришелся по нраву зрителям, среди которых были как христиане, так и мусульмане.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что настоящие специалисты из РФ, в отличие от героев картины, не участвуют в боестолкновениях, они оказали неоценимую помощь в возвращении мира и стабильности на территорию ЦАР. Именно благодаря тренировкам у российских инструкторов и их консультативной помощи национальная армия (FACA) смогла за несколько месяцев ликвидировать дестабилизировавшие страну вооруженные группировки.

После завершения сеанса собравшиеся поблагодарили Россию продолжительными аплодисментами.

Федеральное агентство новостей /

Первыми боевик «Турист» смогли посмотреть жители Банги. Премьера картины состоялась 14 мая на центральном стадионе имени отца-основателя ЦАР Бартелеми Боганда в столице республики.

Во время торжественной церемонии руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов отметил, что после обучения у российских специалистов боеспособность FACA многократно увеличилась, и теперь она может соперничать с вооруженными силами ведущих государств Африки.

«Должен вам сказать, что российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР, подняли ее боеспособность. FACA умеет воевать по-настоящему, действует слаженно и эффективно. Могу сказать, что армия ЦАР — одна из самых хорошо подготовленных на континенте», — заявил Иванов.

Всего за первые два дня проката «Туриста» в Банги картину посмотрели более 70 000 человек, а постеры к фильму, расклеенные по улицам столицы, стали желанным трофеем местных киноманов.