Банги, 12 июня. Художественный фильм «Турист» российско-центральноафриканского производства показали на большом экране в административном центре префектуры Нана-Гребизи — Кага-Бандоро.
Вечером 8 июня жители города пришли на центральную рыночную площадь, носящую в обиходе название «Взлетная полоса», где уже стояло оборудование для демонстрации картины. Всего сеанс посетили более 5 000 человек.
Фильм о работе российских инструкторов, вставших плечом к плечу с военнослужащими национальной армии ЦАР на защиту мирного населения, пришелся по нраву зрителям, среди которых были как христиане, так и мусульмане.
Несмотря на то, что настоящие специалисты из РФ, в отличие от героев картины, не участвуют в боестолкновениях, они оказали неоценимую помощь в возвращении мира и стабильности на территорию ЦАР. Именно благодаря тренировкам у российских инструкторов и их консультативной помощи национальная армия (FACA) смогла за несколько месяцев ликвидировать дестабилизировавшие страну вооруженные группировки.
После завершения сеанса собравшиеся поблагодарили Россию продолжительными аплодисментами.
Первыми боевик «Турист» смогли посмотреть жители Банги. Премьера картины состоялась 14 мая на центральном стадионе имени отца-основателя ЦАР Бартелеми Боганда в столице республики.
Во время торжественной церемонии руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов отметил, что после обучения у российских специалистов боеспособность FACA многократно увеличилась, и теперь она может соперничать с вооруженными силами ведущих государств Африки.
«Должен вам сказать, что российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР, подняли ее боеспособность. FACA умеет воевать по-настоящему, действует слаженно и эффективно. Могу сказать, что армия ЦАР — одна из самых хорошо подготовленных на континенте», — заявил Иванов.
Всего за первые два дня проката «Туриста» в Банги картину посмотрели более 70 000 человек, а постеры к фильму, расклеенные по улицам столицы, стали желанным трофеем местных киноманов.