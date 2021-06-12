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«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению

  /   Обновлено: 12 июня 2021 19:33
Политика
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 12 июня. «Оригинальным и загадочным ходом» назвал военный эксперт Виктор Баранец призыв Китая к скорейшей разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. Инициатива о необходимости этого документа была озвучена министром иностранных дел КНР Ваном И в пятницу, 11 июня, на Конференции по разоружению в Женеве.

В минувшую пятницу на Конференции по разоружению в Женеве китайская сторона в лице министра иностранных дел и члена Госсовета КНР Вана И выступила с международной законотворческой инициативой, касающейся размещения вооружений в космосе.

«Китайская сторона призывает Конференцию по разоружению как можно скорее инициировать переговоры по соглашению, которое будет направлено на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», — заявил, в частности, Ван И.

Военный эксперт Виктор Баранец назвал это предложение «оригинальным и загадочным ходом», который может дать старт далеко идущим последствиям.

«Это, конечно, оригинальный и загадочный ход! Типично китайский сигнал для США, который им, возможно, не очень понравится. Потому что этот призыв звучит в унисон с Москвой. Так в чем же хитрость? А вот в чем! Сейчас мяч на стороне Америки. Байден, находящийся практически в заложниках у американских авиакосмических корпораций, вряд ли зааплодирует китайским инициативам и тем самым развяжет руки и Китаю, и Москве! А это будет уже реальным плацдармом для гонки космических вооружений и будущих космических войн», — прокомментировал эксперт.

Двумя месяцами ранее, в День космонавтики, 12 апреля, с подобными предложениями выступил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда глава российской дипломатии предложил разработать новый международный правовой акт на основе российско-китайского проекта договора, внесенного на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.

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ван и женева разоружение
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«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
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