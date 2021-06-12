Трое злоумышленников вымогали у пенсионера и его дочери 10 млн рублей в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июня. В полицию обратилась 59-летняя женщина. Она заявила, что на них с отцом напали трое неизвестных и вымогали 10 млн рублей в поселке Лебяжье Ломоносовского района.

Злоумышленники поджидали женщину, которая каждый вечер приходит навестить своего 89-летнего отца в его дом. Они ударили потерпевшую по голове. Бандиты связали женщину и пожилого мужчину, несколько раз ударили женщину электрошокером, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленники потребовали, чтобы потерпевшая позвонила своему мужу и попросила его принести им 10 млн рублей. Женщина уверяла, что таких денег у ее семьи нет, через некоторое время напавшие ушли. Позже потерпевшая обратилась в полицию. Розыском злоумышленников занимаются оперативники управления уголовного розыска. Информацию о происшествии передали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на агентство недвижимости в крымской столице, сообщал ФАН. В офис ворвались двое неизвестных и, угрожая пистолетом, украли 20 миллионов рублей, 2500 евро и 20 тысяч долларов.