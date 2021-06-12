Спрогнозированы возможные сценарии движения курса Dogecoin

Москва, 12 июня. Dogecoin продемонстрировал свой рекорд в мае, достигнув 0,739 доллара за монету. Далее криптовалюта заметно ослабла, а теперь пытается вновь перейти к росту.

Цифровая валюта имеет два основных варианта развития, считает эксперт TradingView Максим Лушников.

Так, dogecoin способен перейти к снижению и достичь 0,12 доллара. После этого паттерн монет выработается, и начнется новая фаза роста, передает РБК слова специалиста.

Но также монеты Doge могут в ближайшей перспективе удерживаться на отметке около 0,30 доллара с дальнейшим возрастанием до 0,48 и 0,52 доллара. В случае реализации такого прогноза долгосрочный прирост станет более заметен.

Однако Dogecoin весьма зависим от биткоина. Потому, если первая в мире криптовалюта пойдет на спад, альткоин начнет снижаться вслед за ней, отметил Лушников.

Основатель Tesla Илон Маск ранее в своем Twitter-аккаунте сообщил о старте сотрудничества с разработчиками Dogecoin. Это также подстегнуло рост стоимости альткоина.