Милонов заявил, что День России «придаст сил» Путину перед встречей с Байденом

В ближайшее время российскому лидеру Владимиру Путину предстоит встретиться с тем, кто «отнюдь не желает России процветания и добра» — президентом США Джо Байденом. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Сегодня, 12 июня, отмечается День России, который в народе часто называют Днем независимости. 31 год назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, она закрепила независимость союзной республики от остальной части Советского Союза. Традиционно в этот праздник президент страны вручает Государственные премии Российской Федерации наиболее отличившимся представителям общества. Так было и сегодня: почетные награды из рук главы государства получили в том числе разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич.
«История этого праздника уходит на задний план, поскольку она не принимается российскими гражданами, — заметил Милонов. — Из дня обретения «независимости» от кого-то там он превращается в обычный день страны. Это хороший праздник, доказавший свою жизнеспособность».
Депутат подчеркнул, что 12 июня — отличный повод вспомнить все достижения нашего государства и испытать за него гордость.
«Я уверен, что этот праздник придаст оптимизма и уверенности нашему национальному лидеру Владимиру Путину перед теми важнейшими переговорами, которые ему предстоят с Джозефом Байденом, человеком, который отнюдь не желает России процветания и добра, — заявил парламентарий. — Так что мы все желаем Владимиру Владимировичу сил, физических и духовных, чтобы он и дальше мог стоять на страже интересов нашей Родины».
Собеседник ФАН подчеркнул, что, несмотря на то что 12 июня 1990 года стало важной вехой в завершении истории СССР («основная государствообразующая республика заявила о своей независимости!»), распад Союза произошел позже «в результате подписания преступных Беловежских соглашений».
Милонов также заявил, что не понимает, когда День России называют Днем независимости.
«Это от кого, интересно? От Советского Союза? — недоумевает депутат. — Россия, в отличие от других стран, никогда не была оккупирована, и даже монголо-татарское иго нельзя в полной мере назвать полноценным иностранным владычеством над нашим государством. Так что 12 июня мы отмечаем день нашего процветания и могущества, а не независимости».