Милонов заявил, что День России «придаст сил» Путину перед встречей с Байденом

В ближайшее время российскому лидеру Владимиру Путину предстоит встретиться с тем, кто «отнюдь не желает России процветания и добра» — президентом США Джо Байденом. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Сегодня, 12 июня, отмечается День России, который в народе часто называют Днем независимости. 31 год назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, она закрепила независимость союзной республики от остальной части Советского Союза. Традиционно в этот праздник президент страны вручает Государственные премии Российской Федерации наиболее отличившимся представителям общества. Так было и сегодня: почетные награды из рук главы государства получили в том числе разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич.

«История этого праздника уходит на задний план, поскольку она не принимается российскими гражданами, — заметил Милонов. — Из дня обретения «независимости» от кого-то там он превращается в обычный день страны. Это хороший праздник, доказавший свою жизнеспособность».

Депутат подчеркнул, что 12 июня — отличный повод вспомнить все достижения нашего государства и испытать за него гордость.

Народные новости / Руслан Тимербаев

«Я уверен, что этот праздник придаст оптимизма и уверенности нашему национальному лидеру Владимиру Путину перед теми важнейшими переговорами, которые ему предстоят с Джозефом Байденом, человеком, который отнюдь не желает России процветания и добра, — заявил парламентарий. — Так что мы все желаем Владимиру Владимировичу сил, физических и духовных, чтобы он и дальше мог стоять на страже интересов нашей Родины».

Собеседник ФАН подчеркнул, что, несмотря на то что 12 июня 1990 года стало важной вехой в завершении истории СССР («основная государствообразующая республика заявила о своей независимости!»), распад Союза произошел позже «в результате подписания преступных Беловежских соглашений».

Милонов также заявил, что не понимает, когда День России называют Днем независимости.