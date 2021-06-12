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Коротченко рассказал, как российский сельскохозяйственный спутник поверг в ужас США

Политика
Коротченко рассказал, как российский сельскохозяйственный спутник поверг в ужас США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 12 июня. Поставка в Иран российского спутника «Канопус-В» с камерой высокого разрешения озадачила США, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Американская газета The Washington Post уже успела предупредить, что с новым спутником Тегеран якобы сможет «отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами». Глава Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в комментарии для «ПолитРоссии» назвал такие заявления «лицемерием».

В частности, эксперт подчеркнул, что «Канопус-В», который поверг США в ужас, предназначен для сельскохозяйственных задач, картографии и геодезии. Учитывая это, реакция американцев выглядит крайне преувеличенной.

«Американская интерпретация носит политический характер. Учитывая антииранскую и антироссийскую политику Штатов, любой факт сотрудничества – реальный или предполагаемый – будет интерпретироваться в интересах информационной войны, которую ведут США», — разъяснил Коротченко.

При этом он напомнил, что технологическое сотрудничество России и Ирана происходит в рамках международных норм. В прошлом взаимодействие действительно было ограничено санкциями Совбеза ООН. Но сегодня экспорт спутниковых систем ничем не ограничен, а значит сделка абсолютно законна.

Ранее Коротченко также заявлял, что зенитно-ракетный комплекс С-500 представляет собой вооружение, которому нет аналогов во всем мире. Он кардинально изменит расклад сил в мире. Эксперт также оценил российскую идею создать рой беспилотников, пишет сайт 360tv.ru.

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Все новости / Политика / Коротченко рассказал, как российский сельскохозяйственный спутник поверг в ужас США
россия сша иран коротченко
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