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Путин рассказал, сколько россиян сделали прививку от коронавируса

Общество
Путин рассказал, сколько россиян сделали прививку от коронавируса
pixabay.com

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин озвучил число россиян, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Прививку от заболевания сделали 18 миллионов граждан. При таком количестве вакцинированных ни одного серьезного случая осложнений или побочных эффектов не зафиксировали.

Это является убедительным доказательством того, что прививочную кампанию необходимо расширять. Об этом лидер страны заявил после церемонии вручения Государственных премий в сфере науки и технологий. Мероприятие прошло в День России в Кремле.

До этого глава государства назвал условие для формирования коллективного иммунитета в России. Для этого вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% жителей.

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