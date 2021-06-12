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Российские перехватчики МиГ-31БМ вооружат ракетами малой дальности Р-74М

Армия
Российские перехватчики МиГ-31БМ вооружат ракетами малой дальности Р-74М
mil.ru

Москва, 12 июня. Минобороны РФ начало серийные закупки ракет малой дальности Р-74М для вооружения перехватчиков МиГ-31БМ. Боеприпасы поставляются серийно, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Р-74М способна уничтожать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты оппонентов. Отмечается, что первые испытания боеприпасов успешно прошли на Камчатке.

Ракеты имеют улучшенную двухдиапазонную инфракрасную головку самонаведения. При этом, согласно открытым источникам, максимальная дальность наведения составляет порядка 40 км. Эти боеприпасы будут поставляться также для вооружения истребителей Су-30СМ и Су-57.

Ранее сообщалось, что вскоре на вооружение в ВС РФ поступят зенитные ракетные комплексы С-500 и крылатые ракеты «Циркон». Поставки в российскую армию будут серийные.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что ВКС России до конца 2021 года получат два серийных истребителя Су-57. Самолеты будут направлены в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске.

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Все новости / Армия / Российские перехватчики МиГ-31БМ вооружат ракетами малой дальности Р-74М
ракеты миг-31 р-74м
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