Россиянка Аверина завоевала золото в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике

София, 12 июня. Россиянка Арина Аверина взяла золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Первенство проходило в Варне (Болгария).

Российская гимнастка набрала за четыре упражнения 109,100 балла. На второй строчке расположилась спортсменка из Болгарии Боряна Калейн (107,625), на третьем месте — россиянка Дина Аверина (107,325).

Арина Аверина стала восьмикратной чемпионкой Европы. Также 22-летняя спортсменка трижды завоевала титул чемпионки России и четырежды чемпионки мира.

Накануне стартовал чемпионат Европы по футболу. Он пройдет в 11 европейских городах. В субботу состоится первый матч сборной России на первенстве. Российским футболистам предстоит сыграть с бельгийцами в Петербурге.