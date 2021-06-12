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Россиянка Аверина завоевала золото в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике

Спорт
Россиянка Аверина завоевала золото в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике
Prt Scr youtube.com  /  Telesport

София, 12 июня. Россиянка Арина Аверина взяла золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Первенство проходило в Варне (Болгария).

Российская гимнастка набрала за четыре упражнения 109,100 балла. На второй строчке расположилась спортсменка из Болгарии Боряна Калейн (107,625), на третьем месте — россиянка Дина Аверина (107,325).

Арина Аверина стала восьмикратной чемпионкой Европы. Также 22-летняя спортсменка трижды завоевала титул чемпионки России и четырежды чемпионки мира.

Накануне стартовал чемпионат Европы по футболу. Он пройдет в 11 европейских городах. В субботу состоится первый матч сборной России на первенстве. Российским футболистам предстоит сыграть с бельгийцами в Петербурге.

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чемпионат европы художественная гимнастика аверина
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