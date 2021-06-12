Пугающую американцев российскую подлодку показали изнутри

Москва, 12 июня. Пользователи Сети получили возможность увидеть изнутри одну из самых грозных подводных лодок в составе ВМФ России — К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М».

Машиностроительное предприятие оборонного комплекса «Севмаш» опубликовало в YouTube соответствующий ролик, в котором можно увидеть жилой отсек, кают-компанию и камбуз субмарины. Отмечается, что для журналистов устроили экскурсию и показали им самые интересные места на подлодке.

Стоит отметить, что «Казань» очень часто привлекает к себе внимание западной прессы. Так, зарубежные СМИ отмечают великолепные характеристики российской субмарины и ее высокий боевой потенциал. По мнению журналистов, эта подлодка обладает возможностями, пугающими американцев и их партнеров по НАТО.

Дело в том, что «Казань» оснащена новыми системами управления, обновленной двигательной установкой и усовершенствованными сенсорами. Кроме того, специалистам удалось существенно снизить ее шумность, что делает эту АПЛ менее заметной для радаров.

По имеющейся информации, в ближайшем будущем К-561 «Казань» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые способны наносить удары по целям внутри США.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония передачи атомного подводного крейсера «Казань» в состав ВМФ России состоялась 7 мая в Северодвинске. Экипаж подлодки, как ожидается, будет с достоинство укреплять обороноспособность страны.