Владимир Путин назвал условие для выработки коллективного иммунитета к COVID-19

Москва, 12 июня. Выработка коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян станет возможной при соблюдении важного условия.

Необходимо, чтобы вакцинировались или переболели не менее 60% жителей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин после церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий в Кремле.

Глава государства также подчеркнул, что массовая вакцинация должна идти шире. По его словам, число привившихся от коронавируса россиян достигло 18 миллионов человек. При этом не было выявлено ни одного серьезного случая с осложнениями.

Ранее Владимир Путин сделал еще одно заявление. Он отметил, что на сегодняшний день объемы производства вакцин в России позволяют привить от новой инфекции всех желающих.