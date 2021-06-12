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Сотрудники РЖД поздравили жителей разных городов страны с Днем России

Общество
Сотрудники РЖД поздравили жителей разных городов страны с Днем России
Агентство городских новостей Москва

Москва, 12 июня. Сотрудники РЖД отпраздновали День России на разных участках железнодорожных магистралей и приняли участие в акции «Я и есть Россия».

Сообщается, что мероприятие состоялось в Екатеринбурге, Москве, Петербурге и других городах. Сотни зрителей смогли увидеть выступления железнодорожников, ветеранов и студентов.

В Москве пассажирам вручали букеты из роз, раскрашенных в цвета триколора. Затем около здания Восточного вокзала растянули огромный флаг России, которых держали сотрудники РЖД и прохожие.

А на Октябрьской железной дороге в Петербурге машинисты, проводники, кассиры и начальники поездов стали участниками флешмоба. Они с флагами в руках образовали слово «Россия».

Ранее патриарх Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Он пожелал главе государства благословенных успехов и здоровья.

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ржд праздник день россии
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