Путин рассказал о своем самочувствии после второй дозы вакцины от COVID-19

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем самочувствии после получения прививки вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

После процедуры среди побочных эффектов глава государства заметил у себя незначительное повышение температуры. По словам Путина, через 12 часов после второго укола температура поднялась до 37,2 градуса. Однако к утру уже все прошло.

Президент ранее рассказал о результатах теста на антитела к COVID-19. Коэффициент позитивности после вакцинации у него оказался 15.