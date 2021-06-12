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Новая модификация внедорожника «Патриот» появилась у компании «УАЗ»

  /   Обновлено: 12 июня 2021 16:18
Экономика
Новая модификация внедорожника «Патриот» появилась у компании «УАЗ»
uaz.ru

Москва, 12 июня. Ульяновский автозавод показал обновленный внедорожник «Патриот» в версии «Охотник». Презентация состоялась в ходе выездного заседания комитета Совфеда по экономической политике.

Новая модификация внедорожника на базе «Люкс Премиум Автомат» укомплектована защитным покрытием Raptor, грязевыми шинами BFGoodrich All-Terrain T/A, силовыми порогами и домкратом. Багажное отделение транспортного средства оборудовано органайзером с двумя отсеками, оснащенными электромеханическими замками.

Под капотом автомобиля стоит атмосферный двигатель ЗМЗ-Про объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Силовой агрегат функционирует совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide. Стоимость машины в комплектации «Люкс Премиум Автомат» находится на уровне от 1,475 млн рублей.

Центральные медицинские учреждения районов Сахалина ранее получили автомобили «УАЗ-Патриот». Машины передаются в пользование, чтобы врачи и пациенты могли комфортно добираться друг до друга.

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уаз патриот внедорожник
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